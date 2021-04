Precipita nello scavo del cantiere per recuperare la palla della figlia: papà all'ospedale

È successo questo pomeriggio a Sistiana, la palla con cui stavano giocando padre e figlia è finita nel cantiere nell'area sottostante. Il papà, si è addentrato nel cantiere per cercare di recuperare, ma è scivolato nella scarpata precipitando nello scavo del cantiere. Le urla della figlia hanno attirato subito l'attenzione degli operai presenti che hanno tempestivamente chiamato i soccorsi. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Duino che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e tenuto vigile l'uomo, che poi è stato trasportato in ospedale a Cattinara per un sospetto trauma cranico. Non versa in pericolo di vita