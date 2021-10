Green Pass, i sindacati incontrano il Prefetto: "Necessari 60 mila tamponi a settimana"

La necessità di un confronto tra parti sociali, associazioni datoriali e tutte le componenti del servizio sanitario regionale è l’esito dell’incontro che il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha avuto nella mattinata odierna con i rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di una valutazione generale sulle effettive capacità del sistema sanitario regionale di rispondere alle richieste di effettuazione dei tamponi che, dal 15 ottobre, saranno necessari per consentire ai lavoratori non aderenti alla campagna vaccinale di ottenere la certificazione verde, così come previsto espressamente dalle disposizioni di legge vigenti. Infatti, come riportato dall'Agenzia Dire, i sindacati hanno stimato che ogni settimana dovranno essere fatti 60 mila tamponi, numero che metterebbe in dubbio l'esigibilità del decreto.

Secondo i dati resi noti dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in regione circa il 20 per cento della popolazione nella fascia di età 40-60 anni non sarebbe vaccinata. Percentuale che, secondo stime delle Organizzazioni sindacali, potrebbe essere più alta nel territorio di Trieste. Da qui la preoccupazione in ordine alla capacità del sistema sanitario di assicurare a tutti i richiedenti la possibilità di effettuare tamponi per poter continuare a lavorare.

Il Prefetto ha confermato la propria disponibilità a proseguire nel percorso di dialogo al fine di individuare, con la collaborazione di tutti i soggetti pubblici interessati, eventuali criticità e possibili concrete soluzioni. Con questo obiettivo sarà convocato l’Osservatorio per il monitoraggio delle disposizioni adottate in materia di contrasto e contenimento del virus Covid-19 sui luoghi di lavoro.