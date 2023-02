Rotta balcanica, il 2022 triestino "chiude" a tredicimila arrivi, 150 persone senza accoglienza

TRIESTE - Oltre 1500 rintracci, un sistema di accoglienza in "condizioni di saturazione", l'incapacità di fornire risposta a tutti quelli che vorrebbero fermarsi sul territorio e le cosiddette riammissioni informali ferme al palo. E' questo il quadro che fotografa il fenomeno della rotta balcanica sulla frontiera di Trieste nei primi due mesi dell'anno. A fornire i dati è stato il prefetto del capoluogo giuliano, Pietro Signoriello, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar tenutasi questa mattina nel salone della Prefettura. "Stiamo vedendo numeri ancora più alti, non esiste più il termine tendenzialmente. Pensavamo che il 2022 fosse stato l'annus horribilis, ma i dati che abbiamo per gennaio e febbraio ci fanno capire che il flusso si intensifica". Nel 2022, secondo dati della prefettura, a Trieste e provincia sono state accolte 13 mila persone (contro le 4829 accolte nel 2021). "Sono numeri sottostimati, che non tengono conto di chi transita senza finire in contatto con il soggetto pubblico".

I dati del 2022

Signoriello mette a confronto i dati di gennaio 2022 con quelli di quest'anno. "L'anno scorso, tra rintracci puri e presentazioni spontanee eravamo tra le 150 e le 170 persone, nel primo mese di quest'anno abbiamo già superato i 1000". Secondo quanto riferito dallo stesso prefetto, a febbraio il numero di rintracci (fino al 24 febbraio), è di 524. "Il sistema di accoglienza è saturo - continua - e grazie all'aiuto del Viminale stiamo cercando di operare dei trasferimenti, ma capite che c'è una pressione forte data dagli sbarchi e non sempre è possibile farlo". Ad oggi, come riportato dalle associazioni che si occupano di accoglienza, i migranti costretti a dormire all'addiaccio, tra il Silos, il porto vecchio e sistemazioni di fortuna a casa di conoscenti e amici, sono "non meno di 150".

Le riammissioni ferme al palo

Alla domanda se il governo abbia già dato istruzioni o condiviso un piano per fronteggiare eventuali aumenti dati dalla crisi umanitaria che si riverserà sull'Europa dopo il terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria, il prefetto ha risposto che "in queste zone di confine la rotta balcanica non è un fenomeno nuovo. I numeri stanno crescendo e continuiamo a registrare, rispetto ai tanti transiti, anche un numero di persone che si ferma sul territorio. Sul numero delle riammissioni, infine, il prefetto di Trieste ha parlato così: "Sono pressoché nulle". Era stato proprio il ministro dell'Interno Piantedosi ad annunciare con decisione, a pochi giorni dal suo insediamento al vertice del Viminale, la volontà di riattivarle. Per il momento, invece, "pochissima roba" così ha concluso Signoriello.