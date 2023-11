Guerra Israele-Hamas: a Trieste ebrei, cristiani e musulmani uniti in preghiera

TRIESTE - Ebrei, cristiani e musulmani uniti in preghiera verso il Medioriente. Domenica 5 novembre i vertici delle confessioni religiose di Trieste si ritroveranno in cima al molo Audace per "gridare nel silenzio il dolore di tanti uomini e donne che piangono per le immani violenze che stanno insanguinando i popoli". Rivolti verso il mare, saranno presenti Eliahu Alexandre Meloni, rabbino capo di Trieste, il vescovo Enrico Trevisi, Omar Akram, presidente della comunità islamica e i capi delle altre chiese cristiane presenti nel capoluogo regionale. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare a un momento in cui testimonieremo senza bandiere, senza discorsi, senza striscioni. Chiediamo il silenzio, esprimiamo insieme il dolore per quanto sta succedendo, stando gli uni a fianco degli altri. Il dolore e il silenzio ci accomunano. E nel silenzio e nel dolore ognuno prega, consapevoli che Dio non vuole né questa né alcuna altra guerra. Ed è per questo che insieme vogliamo testimoniare il nostro dolore di uomini e donne di fede".