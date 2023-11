Preghiera silenziosa sul Molo Audace: un abbraccio tra religioni per la pace in Medio Oriente

TRIESTE - Un abbraccio tra il rabbino capo di Trieste e il presidente della comunità islamica, ma anche tra tutti i rappresentanti delle confessioni religiose della città. Oltre mille persone di religione ebraica, cristiana, e musulmana in silenzio per un lungo e intenso quarto d’ora, su un molo Audace ferito dalla mareggiata. Quasi a simboleggiare le ferite del Medio Oriente, una tragedia che travalica i confini e riguarda, in qualche modo, tutti i popoli del mondo. Una grande partecipazione per l’invito che la diocesi di Trieste e il vescovo Monsignor Enrico Trevisi, hanno rivolto alla cittadinanza, che è stata chiamata a riunirsi in una preghiera silenziosa alla presenza del rabbino capo Alexandre Meloni e del presidente della comunità islamica locale Akram Omar, oltre al vescovo stesso e alle altre autorità religiose.

Il senso della manifestazione silenziosa (senza bandiere, discorsi, striscioni, come scritto nell’invito), è ben spiegato dalle parole pronunciate oggi dal vescovo: “Il nostro segno è il silenzio, è il trovarci a piangere per quello che succede. La guerra e la sofferenza di tanti uomini, donne e bambini ci lasciano sgomenti. Oggi noi, nel nome dell’unico Dio, ci siamo riuniti per chiedere che venga permesso il ricongiungimento delle famiglie, che cessi la violenza delle armi”. L’augurio è quello di “riprendere il dialogo - ha continuato il Trevisi nel suo discorso - noi qui riuniti vogliamo essere un segno che ci si può parlare, rispettandosi e accogliendosi nella diversità di ognuno”.

Diversi tra loro anche i partecipanti, non solo per confessione religiosa ma anche per età ed estrazione sociale, sia giovani che anziani, con abiti e copricapi di differenti tradizioni e provenienze. Circa 1500 persone, accomunate da una grande commozione e qualche lacrima. Sul posto anche alcuni rappresentanti della politica locale come il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca e il consigliere regionale Carlo Grilli, oltre ad alcuni consiglieri comunali.

E’ stato scelto proprio il molo come luogo di preghiera e di pace perché “proteso verso il Medio Oriente e verso l’amore di Dio”, un Dio che “non vuole questa e nessun’altra guerra”, ha dichiarato Monsignor Trevisi. La scelta del silenzio, ha spiegato il vescovo, è stata fatta perché “a volte le nostre labbra sono impure e ci offendiamo, pieni di equivoci nel cercare di dare la percentuale delle colpe”.

Il presidente della comunità islamica Omar, a margine dell’evento, ha espresso “un pensiero per i bambini, che sono tutti uguali e non meritano questa fine sotto i bombardamenti, questa è la sofferenza più grande, la tragedia che tocca tutti noi”.

Per il rabbino Meloni, ”malgrado le nostre differenze e le normali simpatie che uno può avere, questo non ci impedisce di vivere assieme” e “la società civile è questo, accettare che gli altri possono avere altre sensibilità ma evitare di tagliare i ponti. Speriamo si possa fare anche in Medio Oriente oltre che a Trieste, ma il problema è che la volontà deve esistere da entrambe le parti”.

La grande affluenza è stata evidenziata dalla natura del luogo stesso, con un Molo Audace gremito per oltre della metà della sua lunghezza, quasi un termometro che misura quanto il tema sia sentito dalla cittadinanza.