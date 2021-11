Premio Anci per la Polizia locale: “miglior operazione” per l’arresto di un molestatore seriale

Va alla Polizia Locale di Trieste il “Premio ANCI Sicurezza Urbana 2020” nella sezione “Miglior Operazione”, in particolare per l’attività investigativa che ha condotto all’arresto in flagranza di un molestatore seriale di giovani donne.

“Mi congratulo con il Corpo della Polizia locale di Trieste e con il suo comandante Walter Milocchi per questo ulteriore significativo riconoscimento agli uomini e alle donne della Polizia locale, testimonianza dell’ottimo lavoro investigativo e di controllo svolto sul nostro territorio”.

Con queste parole il sindaco Roberto Dipiazza ha espresso il proprio plauso al Corpo della Polizia locale.

Il “Premio ANCI Sicurezza Urbana 2020” vede la partecipazione del Ministero dell’Interno. Lo scorso anno non era stato possibile consegnare i riconoscimenti a causa della pandemia, ora invece la cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della XXXVIIIesima Assemblea Annuale dell’ANCI, in programma a Parma martedì 9 novembre, in occasione del tradizionale appuntamento dedicato alle Poliziemunicipali, con inizio alle ore 10.00.