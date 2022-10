Emergenza urgenza: premio nazionale per due infermieri di Asugi

Due studi coordinati e presentati da due infermieri (Carlo Pegani per Trieste e Giovanni Buttignon per Gorizia) afferenti ai Dipartimenti di Emergenza Urgenza dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina hanno vinto il primo e secondo premio come migliori poster al Congresso Nazionale Irc (ItalianResuscitation Council), svoltosi a Roma nelle giornate del 14 e 15 ottobre scorso.

Il primo classificato è un lavoro sulla gestione del trauma pediatrico grave in Friuli Venezia Giulia e nasce all'interno del servizio Regionale di Elisoccorso diretto dalla dottoressa Spasiano; servizio a cui Asugi partecipa con i propri professionisti e ha coinvolto anche un gruppo di lavoro medico-infermieristico interaziendale Asufc, Asugi, Asfo e Arcs.

Il secondo classificato è un lavoro sui predittori dell'Arresto Cardiaco a livello regionale e nasce all'interno della Ssd Emergenze Territoriali diretta dal dott. Peratoner, centro promotore regionale del progetto Rac Fvg registro Arresti Cardiaci della regione. La qualità dei due lavori, le professionalità messe in campo e la sinergia costruita tra i professionisti delle diverse aziende Fvg è la testimonianza che in questo ambito la nostra regione è ancora in grado di esprimere grandi risultati.