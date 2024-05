Presentato il premio Grilz: in giuria anche Botteri, Capuozzo e Gomez

TRIESTE - Una giuria formata da grandi nomi della stampa nazionale conferirà a un giovane reporter under 40 il premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grilz, primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della seconda guerra mondiale. Tra i giurati anche Giovanna Botteri e Toni Capuozzo, che hanno sostenuto l’iniziativa schierandosi contro il comunicato diffuso da Assostampa, il quale invitava a “boicottare” l’evento.

Il premio si pone l'obbiettivo di "far emergere giornalisti che abbiano dimostrato nella loro attività passione, coraggio, spirito d’avventura”, con particolare attenzione al giornalismo di guerra, e finora ha raccolto una trentina di candidature. Diversi gli appuntamenti del premio Grilz tra Trieste e Milano: giovedì 9 maggio sarà inaugurata una mostra multimediale sul lavoro del giornalista nell’atrio della camera di commercio (ore 12) e saranno annunciati i finalisti, mentre la premiazione si terrà il 20 maggio a Milano al palazzo della Triennale, con una serata di Gala.

La polemica

La prima edizione del premio Grilz è stata presentata oggi in una conferenza stampa moderata dal giornalista Fausto Biloslavo, alla presenza dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e del sindaco Dipiazza. L’incontro è stato preceduto da ardenti polemiche sulla figura di Grilz e la sua militanza nel Fronte della Gioventù. In particolare, Assostampa aveva diffuso un comunicato stampa parlando di “scorribande violente” e “spedizioni antislovene” nel passato del giornalista, invitando i giornalisti democratici presenti in giuria a rinunciare all’incarico per protesta. Invito evidentemente non accolto dai giurati alcuni dei quali, tra cui Botteri e Capuozzo, hanno partecipato in collegamento o in video.

Toni Capuozzo replica ad Assostampa

Così replica ad Assostampa Toni Capuozzo, ex vice direttore del Tg5 e ora presidente di giuria: “Da antifascista non sottovoce, quale penso il mio lontano passato militante dimostri, oltre a tutta la mia carriera professionale, voglio dire che questo premio non è intitolato alla memoria di Almerigo Grilz, militante, alle sue idee e alla sua ideologia, ma è un premio che, anche dissentendo da quella militanza non vuole nascondersi quella verità che è sotto gli occhi di tutti: è stato il primo giornalista italiano a essere ucciso dopo la seconda guerra mondiale su un fronte di guerra”.

“Sono convinto - continua Capuozzo - che il problema del giornalismo sia oggi non tanto quello delle nostalgie neofasciste quanto quello di un grande conformismo dell’informazione nel raccontare i conflitti dal Medio Oriente all’Ucraina, che spesso rasenta la propaganda e la ripetizione acritica dei comunicati della Farnesina o degli stati maggiori delle forze armate o delle posizioni dei partiti”.

Botteri: "Premio speciale a Franco Di Mare"

Giovanna Botteri ha poi annunciato che il premio speciale destinato ai giornalisti over 40 andrà a Franco di Mare, ex inviato di guerra nell’ex Jugoslavia, che ha di recente dichiarato di essere stato in quell’occasione esposto all’amianto, e di essere oggi affetto da mesotelioma. “Credo che annunciando il premio speciale della giuria - ha dichiarato Botteri -, sia anche chiaro il lavoro che abbiamo fatto e le idee che abbiamo, il giornalista che all’unanimità abbiamo scelto di premiare ha una storia opposta a quella di Almerigo ma non è questo che ci interessa, ci interessa il suo lavoro sul campo, duro, difficile, condiviso con parecchi di noi ed è il messaggio che vogliamo dare ai giovani”. Questi, oltre a quelli nominati, i membri della giuria: Maurizio Belpietro, Gian Marco Chiocci, Peter Gomez, Mauro Mazza, Gian Micalessin, Gabriele Micalizzi, Alessandro Sallusti, Francesco Semprini, Gabriella Simoni.