Premio Lelio Luttazzi, 'El parco' trionfa al Festival canzone triestina

TRIESTE - Al brano “El parco” di Manuel Dominko e Marco Giovannetti – interprete Martina Zerial e vincitore del 44esimo Festival della canzone triestina svoltosi al Politeama – è stato assegnato il Premio Lelio Luttazzi 2023 dedicato dal Comune di Trieste al grande compositore concittadino. Il riconoscimento è stato consegnato dalla signora Luttazzi e dall'assessore Giorgio Rossi. Si tratta di un'accurata opera scultorea in bronzo fuso del Maestro Giorgio Delben riproducente le fattezze del celebre artista. Seconda classificata del Festival la canzone “Luna Park” di Enrico Carbucicchio e Roby Sterni, pure interprete con Arianna Sossa; terza “El tram de Opcina” di Luciano Sain e Andrea Rot per il duetto Fulvio Gregoretti-Katia Valenti con “I Skitaristi”. Sono state anche premiate le canzoni “Se te pol sentir”, “La mula nova”, “Ma chi ga dito?” e “Tre fermate dela 10”. Si è anche svolta la finalissima del 18esimo concorso “La Canzone Dialettale del Triveneto” vinta dalla canzone gradese “Via de Gravo” e anche l'originale 2° Concorso “Ballando con le care canzoni triestine”, vinto dalla scuola di ballo “annalisa Danze” per delle coreografie sul brano “El tram de Opcina”. Ospite applauditissimo Andrea Binetti, star della nostra operetta.