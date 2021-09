Al via a Muggia il progetto per supportare il percorso di invecchiamento degli ultra65enni

Martedì 28 settembre 2021 presso Eppinger Caffè di via Dante 2B a Trieste è stato presentato ufficialmente il progetto che Aris (Associazione Ricerca Interventi Studi sull'Invecchiamento) ha ideato in stretta collaborazione con l'Associazione di promozione sociale “Serenade Ensemble” di Muggia con il contributo della Regione Autonoma FVG per offrire un supporto alle persone nel loro percorso di invecchiamento allo scopo di ottenere un miglioramento della qualità della vita, salute e benessere per tutti e per tutte le età. Ci si è focalizzati prioritariamente sulle persone ultra65enni abitanti a Muggia, vista in un'ottica di città inclusiva, sicura e con opportunità di apprendimento permanente per tutti e di risposta al crescente fenomeno della solitudine degli anziani. L’idea che guida il progetto è quella di realizzare un “Centro diurno diffuso”, dando la possibilità agli ultra65enni di poter usufruire di una molteplicità di servizi e attività collegate fra loro all'interno del territorio di Muggia, in spazi e con servizi messi a disposizione da due enti pubblici e da sei associazioni senza scopo di lucro strettamente interconnesse.

Hanno aderito al progetto le organizzazioni di volontariato “Associazione Cuore Amico di Muggia” e TriesteAltruista e si sono resi disponibili a collaborare attivamente, oltre a Serenade Ensemble, le associazioni culturale “Banda cittadina di Muggia” e “Amici di Muggia Vecchia” e hanno espressamente dichiarato la fattiva disponibilità a collaborare il Comune di Muggia e l’ATER della Provincia di Trieste che ne hanno attestato la coerenza con la loro programmazione territoriale di servizi sociali e abitativi rivolti alla popolazione anziana di Muggia. Il progetto - come è stato ricordato dai relatori – è stato avviato a seguito di un accordo temporaneo di scopo sottoscritto da tre enti del Terzo Settore (ARIS, Associazione Cuore Amico Muggia e TriesteAltruista) e approvato dalla Regione FVG che contribuisce alla sua realizzazione.

Perchè Muggia

“La scelta è ricaduta su Muggia – è stato spiegato dal sociologo Raffaello Maggian, componente del Consiglio Direttivo dell’Aris - in quanto l'indice di vecchiaia nella città istroveneta di poco più di tredicimila abitanti è decisamente superiore a quello nazionale, attestandosi su circa 315 ultra65enni ogni 100 giovani di età inferiore a 15 anni. Muggia, luogo dove tradizioni contadine e saperi della gente di mare trovano occasione d’incontro, rappresenta quindi uno spaccato di società ideale per rappresentare un campione significativo su cui portare avanti un progetto rivolto specificatamente agli ultra65enni, stimati nell'ordine di 4.200 unità"

Il Centro di ascolto diffuso

ARIS APS, ente capofila del progetto, curerà la progettazione e lo svolgimento di compiti di segreteria. Quanto alle iniziative previste, è già stata programmata l’attivazione a Muggia di un Centro di ascolto diffuso rivolto a circa 300 persone anziane con il coinvolgimento di una decina di volontari che hanno seguito un apposito corso preparatorio. Psicologi messi a disposizione da ARIS effettueranno la somministrazione di test gratuiti della memoria per circa 100 persone, sia anziani della Casa di riposo comunale che altri soggetti segnalati dai servizi sociali e dal Centro di ascolto. Conseguentemente si avvieranno corsi di riabilitazione per la memoria per una ventina di anziani e di sostegno psicologico a una decina di persone sole. Verranno svolte poi attività di socializzazione fra anziani iscritti all’ARIS di Trieste e anziani di Muggia con visite guidate a Muggia e Trieste che interesseranno circa 100 anziani. Gli eventi verranno videoregistrati e si provvederà poi alla pubblicazione dei risultati.