Guida contromano con tasso alcolico alle stelle: patente ritirata e denuncia

Perde la bussola e imbocca il raccordo contromano: bloccato in tempo aveva un tasso quasi 4 volte il consentito. È successo ieri sera intorno alle 20 quando la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza, impegnata in un posto di controllo a Fernetti, ha visto un'utilitaria di colore rosso imboccare il raccordo RA14 contromano. I militari sono partiti immediatamente a lampeggianti e sirene spiegate prima che la manovra potesse provocare un incidente dagli esiti fatali. Sono riusciti a bloccarlo e a segnalare la sua presenza ai veicoli che stavano sopraggiungendo per recarsi in Slovenia. A bordo dell'utilitaria, un triestino di 39 anni, piuttosto smarrito. Sottoposto alla prova etilometrica, gli è stato riscontrato un tasso alcolico quasi quattro volte il limite consentito. I Carabinieri di Basovizza hanno provveduto all'immediato ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.