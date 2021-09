Da quattro mesi tenta di prenotare una visita: Asugi risponde alla segnalazione

In merito alla segnalazione di un utente sulla testata giornalistica on line “Trieste Prima” del 30 agosto, ASUGI specifica quanto segue: la richiesta del paziente riguarda un esame di colonscopia, non afferente quindi alla SC di Urologia bensì alla Gastroenterologia. Il cittadino si è poi rivolto, in data 3 settembre presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ASUGI preposto a queste attività. Il giorno 7 settembre è stato contattato dall’Azienda e gli è stato assegnato l’appuntamento per la visita con priorità come indicata dal suo Medico di Medicina Generale.