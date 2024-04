Muggia, presentata la Mujalonga sul Mar

MUGGIA - Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Muggia, la conferenza stampa di presentazione della Mujalonga Sul Mar, manifestazione organizzata dall’Asd Trieste Atletica Aps in collaborazione con il comune rivierasco. Intervenuto l’assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha rimarcato “il successo della Mujalonga che testimonia, una volta di più, come in questa Regione si respiri sport in ogni angolo del territorio. Sport, che nel prossimo weekend, sarà protagonista fianco a fianco con la promozione sportiva tra le nuove generazioni, il divertimento all’aria aperta per tutti e molti altri elementi”. Presente il testimonial della Mujalonga Sul Mar 2024, il campione di tennistavolo paralimpico Matteo Parenzan. L'evento si terrà dal 19 al 21 aprile. Venerdì 19 aprile aprirà la Mini Muja, con la centralissima piazza Marconi che sarà invasa dall’entusiasmo delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Domenica 23 aprile alle 9.30 partirà la gara competitiva 10K, che sarà valida come terza prova del Trofeo Trieste e che proporrà nomi di primo piano del panorama nazionale e internazionale della corsa su strada. Alle 11 sarà la volta della Family Color Run, Anche quest’anno la Mujalonga Sul Mar sarà un evento all’insegna dell’ecosostenibilità, e non verrà utilizzata la plastica ma unicamente materiale compostabile. Inoltre nel centro informazioni/iscrizioni/ritiro pettorali di Piazza Marconi, e successivamente in Piazzale Lodovico Salvatore sabato 20 e domenica 21 aprile chiunque potrà acquistare le magliette delle scorse edizioni di Mujalonga Sul Mar, il cui ricavato verrà devoluto interamente al Goap.