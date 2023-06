Da 150 anni riuniscono il mondo in una locanda: il libro di Enrico Milic sulla famiglia Devetak

TRIESTE - La storia d'amore e resistenza della famiglia Devetak, che da 150 anni accoglie il mondo intero intorno a una tavola sul Carso, la Lokanda Devetak 1870 a San Michele del Carso: ne scrive l'autore triestino Enrico Maria Milic nel suo libro "La locanda ai margini d'Europa", edito da Bottega Errante Edizioni e pubblicato lo scorso 13 giugno. La storia di un luogo che è molto più di un'osteria di paese, ma custodisce gli aromi e l'accoglienza del passato, diventando un richiamo per molti tra cui i Presidenti di Italia e Slovenia che, nel 2016, hanno celebrato proprio lì il pranzo della riconciliazione. La vicenda della famiglia Devetak si inserisce nella resistenza sentimentale di un popolo che è tornato dopo l'esilio forzato della prima guerra, che ricostruisce le proprie case rase al suolo, che si adopera andando oltre il fascismo, le tragedie della seconda guerra, il razzismo e le crisi del nostro tempo. Il volume è stato presentato ieri, giovedì 15 giugno alla libreria Lovat di Trieste alla presenza dell'autore con la famiglia Devetak e le giornaliste Martina Vocci di TvCapodistria e Roberta Giani, direttrice de Il Piccolo.

L'autore

Enrico Maria Milic Triestino del 1976, ha studiato antropologia a Belfast. A Roma nel 2000 è uno dei fondatori di Studenti.it ma solo dal 2010 inizia a occuparsi di cibo, campagne e cucina. Tra il 2011 e il 2015 porta centinaia di triestini italiani ad alcuni corsi di orticoltura che si tengono nei campi di Pliskovica, un paesino in Slovenia a loro sconosciuto, malgrado sia a qualche chilometro dalla città. Dal 2022 collabora con Slow Food Italia e, come volontario, è tra i creatori del Presidio della Pecora Carsolina Istriana. Ha scritto articoli per "l'Unità" "Internazionale" e per alcune pubblicazioni accademiche. Collabora come autore e creativo per documentari d'autore, video commerciali, progetti creativi. Dal 2021 ha la doppia cittadinanza: italiana e slovena.