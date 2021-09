Amministrative, quattro forze del centrosinistra fondano la lista 21 - 26 a sostegno di Russo

Presentata ieri in piazza Verdi la lista 21 - 26, composta da Italia Viva, Slovenska Skupnost, Cittadini e Psi, a sostegno di Francesco Russo sindaco. "Siamo riusciti a creare un movimento unitario tra le forze moderate e riformiste del centrosinistra", ha dichiarato Maria Teresa Bassa Poropat dei Cittadini, che tuttavia non si ricandiderà "per lasciare il passo ai giovani, anche se continuerò a essere presente nelle attività di questo nuovo laboratorio politico". Alla presentazione sono intervenuti anche Walter Godina per Iv, Marko Pisani per SS e Gianfranco Orel per il Psi. Presente anche il candidato sindaco Russo, che ha definito la lista "un insieme di quattro comunità politiche consolidate con esperienze civiche rinforzate negli anni, non movimenti passeggeri", contrapponendola a un centrodestra "in crisi per il cambio di leadership Salvini - Meloni". Riprendendo una critica di Pisani all'attuale amministrazione, Russo ha spiegato che "nei rioni e nelle circoscrizioni i cittadini che abbiamo ascoltato dicono che l'amministrazione comunale si è barricata in piazza Unità, lasciando a se stessi rioni e circoscrizioni" e ha dichiarato che "questa lista può essere embrione della buona politica".