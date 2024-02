Pogum za odpiranje

V svetu, kjer se vlade in institucije vse bolj zapirajo vase, je najbolj pogumen izziv ostati odprt. Prav zato smo se v uredništvu odločili, da danes, 8. februarja, ko Slovenci obeležujejo dan slovenske kulture, objavimo ta članek v slovenščini. Poklon - morda prvi (zagotovo v digitalni obliki) v zgodovini tega mesta s strani časopisa, ki izhaja v italijanščini - skupnosti, ki je sestavni del kulturnega, gospodarskega in družbenega tkiva Trsta. Nekaj vrstic - a za nas globokega pomena - za potrditev edinstvene vezi, ki jo je na izjemen način izpostavil že stisk rok predsednikov obeh republik.

Ker smo italijansko in slovensko govoreči Tržačani, sodržavljani Evropske unije, ki se v nekaterih pogledih šele gradi, zavestni pričevalci pluralnosti, ki nam jo zavida velik del evropske celine. Rodili smo se v istem kraju - včasih "ne kraju" - in kljub temu spoštujemo raznolikost. Raznolikost, ki je pogosto poudarjena za opredelitev ljudstev, ki živijo na vzhodnem obmejnem območju. Ne več Kraševci ali meščani, ne več Trst je naš ali Kras je vaš, ampak enotna kultura, ki si jo delimo. Čeprav je za rušenje zidov treba storiti še veliko, želi ta prispevek poskusiti odpraviti predsodke, ki še vedno nekje "vladajo".

Začasna ukinitev schengenskega območja - glede na možnost prehajanja meje bi bilo bolje, če bi jo označili za blef - nas je spet zaprla. Prekinila je vezi, zato zahtevamo, da tista meja izgine enkrat za vselej z našega zemljevida. Razvoj mesta in okolice, ob spoštovanju vseh specifik, odpira nov prostor za razpravo in analizo. Pogum, da se odpremo - tudi s strani slovenske skupnosti, brez bojazni, da bi se morali prilagajati - je tisto, kar smo danes storili. Gre za preprost časopisni članek, poklon kulturi, ki je od nekdaj sestavni del tega ozemlja. Ocenili smo, da je prav, da to storimo.

La traduzione in italiano

In un mondo dove i governi e le istituzioni tendono sempre più a chiudersi la sfida più coraggiosa è quella di restare aperti. E' per questo motivo che oggi 8 febbraio, data in cui si celebra la giornata della cultura slovena, come redazione abbiamo deciso di pubblicare questo articolo in lingua slovena. Un omaggio - forse il primo (nel digitale sicuramente) nella storia di questa città da parte di una testata che pubblica in italiano - ad una comunità parte integrante del tessuto culturale, economico e sociale di Trieste. Poche righe - ma dal significato per noi profondissimo - per ribadire un legame unico, già sottolineato in maniera eccezionale, dalla stretta di mano dei presidenti delle rispettive repubbliche.

Perché siamo triestini di lingua italiana e slovena, concittadini di un'Unione Europea per certi versi ancora da costruire, ma consapevoli testimoni di una pluralità che buona parte del continente europeo ci invidia. Siamo nati nello stesso luogo - a volte un "non luogo" -, eppure rispettosi delle diversità. Una complessità rimarcata spesso per identificare i popoli che vivono l'area del confine orientale. Non più carsolini o cittadini, non più Trst je nas o Kras je vas, ma un unicum di cultura condivisa. C'è ancora tanto da fare per abbattere i muri ma questo scritto vuole tentare, senza pretese, di abbattere quel pregiudizio che ancora oggi, da qualche parte, "regna".

La sospensione di Schengen - sarebbe meglio chiamarlo bluff, vista la possibilità di oltrepassare il confine agevolmente - ufficialmente ci ha chiusi di nuovo. Ha interrotto nuovamente un legame, eppure siamo ancora qui, a chiedere che quella frontiera sparisca definitivamente dalle nostre mappe. La crescita della città e dei suoi dintorni, senza snaturarne i caratteri peculiari, fa sì che si aprano nuovi spazi di discussione e di analisi. Il coraggio di aprirsi - anche quello della stessa comunità slovena, senza aver timore di una omologazione - è quello che abbiamo fatto noi oggi. E' un semplice articolo di giornale, omaggio a una cultura che compone questo territorio da sempre. Abbiamo pensato fosse giusto farlo. Tutto qua.