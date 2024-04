Discorso della presidente di Anpi Padova, si infiamma la polemica

TRIESTE - "Vergognoso il discorso della presidente di Anpi Padova, un oltraggio alla memoria e disprezzo per le vittime innocenti delle foibe". Lo hanno dichiarato con una nota Nicole Matteoni, segretario provinciale, e Claudio Giacomelli segretario comunale di Fratelli d’Italia. Non si placa la polemica relativa al discorso della presidente di Anpi Padova Floriana Rizzetto, attaccata ieri dal governatore della Regione, Massimiliano Fedriga. "Per l'ennesima volta - così la nota - la tragica vicenda delle foibe è stata denigrata e sminuita a danno della verità storica e del rispetto civico ed etico che merita. Le parole della Rizzetto, nel suo discorso alla Risiera, sono state ingiustificabili e intollerabili nei confronti dei presenti e di tutti i martiri ed innocenti che hanno perso la vita durante la follia omicida di Tito, che fossero fascisti o che non lo fossero". Matteoni e Giacomelli hanno rincarato la dose: "Su quali fonti si è basata Anpi per affermare con convinzione e fierezza sui quotidiani di oggi che “la persecuzione di Tito non era rivolta a tutti gli italiani, ma agli italiani fascisti”? E le donne e le ragazzine violentate e uccise? E gli anziani? E i preti e le suore? E le migliaia di sloveni uccisi da Tito, in numero addirittura superiore agli italiani? Tutti fascisti?". I due esponenti del centro destra hanno stigmatizzato il comportamento in Risiera del Pd: "stato davvero imbarazzante e vergognoso vedere i rappresentanti del Pd applaudire a parole piene di infondatezza ed oltraggio. Oggi non hanno nulla da dire?".