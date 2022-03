Il presidente Mattarella visiterà l'Itis

Dopo le cerimonie in Prefettura e all'Università in programma domani, 28 marzo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà l'Itis, dove incontrerà gli ospiti e gli operatori della casa di riposo triestina. "La visita di Mattarella all'Itis ha un significato di alto valore sociale per una città come Trieste, in cui gli anziani sono una parte consistente della popolazione, spesso vitale ma anche esposta a molte fragilità di cui il pubblico si deve far carico - ha dichiarato la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani -. In quest'ottica va ringraziato il lavoro che il direttore generale Bonetta ha profuso in questi anni all'Itis, sempre avendo massima cura degli ospiti e riguardo per le famiglie". "Con Bonetta alla guida - aggiunge Roberto Decarli per la segreteria provinciale del Pd - la maggiore struttura sociale di Trieste ha superato prove difficilissime, sono stati offerti servizi nuovi e si è intervenuto sulle tariffe. L'interlocuzione tecnica di Bonetta con le amministrazioni comunali e regionali è sempre stata esemplare, esprimiamo l'augurio che le sue competenze possano ancora porsi al servizio della comunità, a chi gli succederà - conclude - va l'auspicio di proseguire con almeno pari dedizione".