Ucraina, sabato in Largo Barriera il presidio contro la guerra

Sabato 12 marzo il Comitato Pace Danilo Dolci scende di nuovo in piazza contro la guerra in Ucraina. Il presidio, in programma dalle ore 11 in Largo Barriera, vuole dire "no alla vendita di armi e al nostro coinvolgimento nel conflitto".

Proponiamo a tutti e tutte, di scendere in piazza contro la guerra in Ucraina a partire dal seguente appello, che è quello della manifestazione nazionale a Roma del 5 Marzo, con una maggiore sottolineatura del nostro no alla vendita di armi ed al nostro coinvolgimento nel conflitto. "Bisogna fermare la guerra in Ucraina. Bisogna fermare tutte le guerre del mondo - si legge nella nota stampa -. Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Vogliamo il “cessate il fuoco”, chiediamo il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. Ci vuole l’azione dell’ONU che con autorevolezza e legittimità conduca il negoziato tra le parti. Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva. Dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali. Chiediamo che l’Italia, paese NATO, non invii armi alle parti belligeranti: lo vieta lo spirito dell’articolo 11 della Costituzione Italiana; lo vieta la legge 185/90 sulle armi; lo vieta il buon senso, per non essere coinvolti nel conflitto. Protezione, aiuti umanitari, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura. Diamo segnali concreti di solidarietà. Ognuno contribuisca all’accoglienza e al soccorso degli Ucraini in fuga. Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli con la democrazia, i diritti, la pace. Basta armi, basta violenza, basta guerra! Vogliamo un’Europa di pace".