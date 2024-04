Presidio dei sindacati e delle educatrici, un centinaio contro il nido "pubblico privato"

TRIESTE - Un centinaio i manifestanti, oggi pomeriggio, al presidio in piazza Unità contro la possibile privatizzazione di metà dei posti dell’asilo infantile di Roiano. Presenti tutte le sigle sindacali rappresentative del comune, ossia Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Ugl, Cisal.

"La giunta comunale di Trieste - avevano spiegato ieri le segreterie in un comunicato congiunto - ha inviato alle scriventi organizzazioni sindacali una proposta di delibera che prevede l'avvio dell'esternalizzazione dei servizi educativi a partire dal nuovo asilo nido di Roiano". Le sigle ritengono "inaccettabile la proposta di esternalizzazione" poichè "le famiglie si troveranno a subire dei maggiori costi con nessuna garanzia dello standard qualitativo che attualmente viene erogato dal servizio pubblico. Il presunto risparmio sbandierato dal comune, si può ottenere solo comprimendo la qualità del servizio e/o i diritti di chi lavora".

"Sono insieme per la prima volta, dopo tanto tempo, tutte le organizzazioni sindacali rappresentative all'interno del Comune - ha dichiarato Mafalda Ferletti, segretario generale Fp Cgil Trieste - per protestare contro questa proposta di delibera con la quale si intende privatizzare il nuovo nido di Roiano, nella quale è indicato, tra le altre motivazioni, che si fa questa scelta perchè ci sono delle difficoltà a trovare educatori. Evidentemente per loro le cooperative non hanno di questi problemi. La proposta di delibera dice anche una cosa terribile, ossia che le donne in maternità devono essere sostituite, presentando la maternità, quindi, come un costo. Stesso discorso per chi è in malattia, come se fosse una colpa dei lavoratori. Una delibera che è un orrore. Abbiamo quindi chiesto un incontro ai capigruppo consiliari, alla giunta e alle circoscrizioni: queste ultime ci hanno risposto dicendo che ci incontreranno il prossimo 3 maggio".