Presidio per la pace in Palestina e in Ucraina in piazza Sant'Antonio

TRIESTE - Un sabato di manifestazioni per la pace a Trieste: oltre al presidio pro Ucraina nel secondo anniversario dell'inizio della guerra, previsto per il pomeriggio, nella mattinata di sabato 24 febbraio si terrà una manifestazione per dire no a tutte le guerre e al riarmo. L'evento, in programma dalle 10 alle 12 in Piazza Sant'Antonio, è organizzato da Acli, Cgil, Comitato Danilo Dolci, Emercency, Caritas e Anpi, in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina, si pone come "Un presidio aperto, pacifico, colorato e rumoroso", spiegano gli organizzatori, che aggiungono: "L’unica via per fermare la follia criminale delle guerre ed eliminare il rischio di un conflitto nucleare, è unire le forze, assumere le nostre responsabilità civiche e democratiche, schierarsi per la pace, per il diritto internazionale, per la riconversione civile e sostenibile dell’economia, promuovendo la cooperazione e la sovranità dei popoli, eliminando vecchie e nuove forme di colonialismo insieme alla politica dei 'due pesi e due misure', alla sicurezza impostata sulla deterrenza nucleare e sui blocchi militari contrapposti".

Tra le richieste dei manifestanti vengono elencate "la messa al bando delle armi nucleari, la riduzione immediata delle spese militari a favore della spesa sociale, sanitaria, l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, la fine dell’assedio e dell’isolamento di Gaza, il libero accesso agli aiuti umanitari e l’assistenza alla popolazione palestinese, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la fine dell’occupazione e della violenza in Cisgiordania, la soluzione politica e non militare della guerra in Ucraina, per porre fine all’illegale occupazione russa e per costruire le condizioni di libertà, democrazia, convivenza e di sicurezza comune per l’Europa intera, il rafforzamento dell’azione umanitaria e di protezione dei diritti umani nei contesti di violenza strutturale (Afghanistan, Myanmar, Nagorno Karabakh, Iran) e lo stanziamento dello 0,7% del PIL a favore della cooperazione allo sviluppo".