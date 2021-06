Presidio personale di sala, la replica del Verdi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del Verdi pervenutaci in risposta al presidio indetto dal personale di sala del teatro:

La Fondazione in merito al comunicato a firma delle “storiche maschere del Teatro" precisa che stante la normativa attualmente in vigore ha proceduto all’assunzione del personale di sala i cui requisiti rientravano in quelli previsti dalla legge e, per quanto riguarda le restanti figure, non aventi i suddetti requisiti, ha dato ampia disponibilità a trovare una soluzione all’interno di un nuovo accordo di prossimità da discutere in tempi brevi con le organizzazioni sindacali. Di tale disponibilità la Fondazione ha già raccolto la presa d’atto di alcune sigle sindacali.