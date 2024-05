Presidio pro Palestina: “L’università sospenda gli accordi con Israele”

TRIESTE - "Pretendiamo che la nostra Università sospenda ogni collaborazione con Israele, un regime di apartheid, fondato sulla pulizia etnica e sull’occupazione illegale delle terre palestinesi. Per questo motivo martedì 21 maggio alle ore 13 saremo in piazzale Europa per chiedere che durante la seduta di quel giorno, al Senato Accademico, venga discussa la nostra mozione". Lo dichiara Assemblea per la Palestina in una nota.

"Abbiamo voluto portare le richieste della comunità studentesca - spiegano gli attivisti - al Senato Accademico attraverso una mozione che si sarebbe dovuta discutere durante la seduta del 21 maggio" anche se "i suoi rappresentanti hanno trovato una scusa per rallentarne la presentazione e hanno posto di fronte a noi l'ennesimo muro". "Abbiamo aperto un appello - concludono - per dimostrare da che parte stanno l3 student3, vi invitiamo a firmarlo".