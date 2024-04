Domani annunciato presidio davanti al tribunale per attivista Laura Zorzini

TRIESTE - Domani è prevista l'udienza per la sorveglianza speciale a Laura Zorzini, attivista di "Ribellione Animale" e alle 9 è previsto un presidio di solidarietà davanti al Tribunale di Trieste. Lo dice una nota del movimento animalista. "Lo scorso sabato 30 marzo - così la nota - su richiesta del questore della città, la Digos si è recata presso la sua abitazione a Trieste per consegnarle la comunicazione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della durata di 2 anni perché dipinta come “dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”. La sorveglianza speciale, istituita nel periodo fascista da Mussolini nel 1931 e modificata poi nel 2011, - sempre la nota - si connota infatti come misura preventiva che ha una lunga tradizione di strumento repressivo verso chi muove critiche allo status quo".