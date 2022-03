Armati di bastone e pistola derubano e aggrediscono una coppia: 62enne all'ospedale

Una coppia triestina è stata aggredita e derubata intorno alle 20 nei pressi della loro abitazione in via Monte Cengio da due sconosciuti armati di bastone e pistola.

I due stavano uscendo o rientrando a casa, quando sono stati avvicinati dai due malviventi per mettere a segno la rapina. L'uomo, un 62enne, ha però reagito e i due hanno iniziato a prenderlo a bastonate e a colpirlo il calcio della pistola. Nel corso dell'aggressione è partito anche un colpo, fortunatamente in aria. Dalle prime indiscrezioni, si tratta di una pistola scacciacani. I due banditi, entrambi incappucciati, sono riusciti a scappare con un paio di orologi e il portafogli.

Il 62enne ha riportato diverse ferite e un trauma cranico ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara. La donna, una 58enne, fortunatamente, è riuscita a scappare evitando il peggio ma è ancora sotto shock. Sul posto i Carabinieri e la Scientifica