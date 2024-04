Presunte lesioni a una collega: Fausto Biloslavo davanti al giudice di pace

TRIESTE - Il noto giornalista triestino Fausto Biloslavo viene querelato dalla collega Chiara Giannini per presunte lesioni personali durante un servizio giornalistico a Kabul, e la vicenda finisce davanti al giudice di pace. Si è tenuta oggi, giovedì 18 aprile, la seconda udienza di un processo che continua a tre anni da un alterco tra i due, entrambi inviati in Afghanistan nell’agosto del 2021 durante l’operazione “Aquila Omnia”. La missione militare prevedeva l’evacuazione, da parte dell’esercito italiano, dei collaboratori afghani, del personale diplomatico italiano e dei connazionali ancora presenti nel paese durante l’avanzata talebana. In particolare, Giannini ha dichiarato in aula di aver ricevuto in quell’occasione da Biloslavo “uno spintone, una botta sul braccio e una serie di offese”. Nell’udienza odierna, alla presenza del giudice di pace Carlo Ferrero e del Pm Michele Tarlao, sono stati sentiti i testi dell’accusa: il fotoreporter Gabriele Micalizzi, all’epoca incaricato delle riprese insieme a Biloslavo, il militare dello Stato maggiore di difesa William Troiani e il giornalista di La7 Fabio Mario Angelicchio. Presenti i due giornalisti e gli avvocati Walter Biscotti (in difesa di Giannini) e Valentina Alberta (per Biloslavo).

Contestualizzando la vicenda i due reporter, all’epoca, erano entrambi dipendenti de “Il Giornale”, ma solo Giannini era stata inviata sul posto per la testata giornalistica, mentre Biloslavo seguiva la questione per un’emittente nazionale. L’episodio raccontato da Giannini sarebbe avvenuto il 25 agosto: “Sono arrivata in loco di notte, sono scesa dall'aereo con il collega Biloslavo. Ci hanno detto di lasciare a bordo dell'aereo lo zaino perché saremmo risaliti poco dopo. Ho filmato con il cellulare una lunga fila di uomini e donne afghani che che stavano salendo sul nostro stesso aereo dal portellone posteriore”. A quel punto la giornalista sarebbe stata informata da un rappresentante dell’esercito che era possibile ripartire il giorno dopo, con l’aereo successivo.

“Vado verso l'ufficiale di carico dell'aereo - ha spiegato poi Giannini - e lo informo che devo prendere lo zaino a bordo. Mentre parlo con questa persona mi sento spintonare e dare una botta sul braccio, avevo 30 chili di giubbotto antiproiettile addosso e l’elmetto, così ho perso l’equilibrio e sono caduta in avanti, addosso all'ufficiale di carico. Poi sono arrivate una serie di offese e parolacce” per essere “entrata nell’inquadratura”. Dopo il ritorno in Italia, la reporter riferisce di essersi recata all’ospedale di Cecina per farsi refertare, e poi di aver “mandato un messaggio a Biloslavo, riferendo che non avevo detto nulla per non metterlo in imbarazzo davanti agli altri colleghi, e di non fare mai più una cosa del genere. La sua risposta è stata: ‘Sei patetica e pazza, cancella il mio numero’”.

Dopo l’episodio, Chiara Giannini ha denunciato il collega e ha riferito, in seguito, di aver ricevuto “diverse chiamate”, in cui “mi è stato detto ‘ritira la querela altrimenti ti licenziamo’. Io sono stata licenziata e da allora ho trovato tutte le porte chiuse nel mondo del giornalismo. A 50 anni sono mantenuta da due genitori di 80”. La giornalista dichiara anche di essere stata in cura da uno psicologo “per le ripercussioni in ambito lavorativo”.

L’ex inviata di guerra ha riferito anche di aver proposto un ritiro della querela a fronte di eventuali scuse da parte di Biloslavo, ma non c’è stata alcuna conciliazione perché il giornalista sostiene di non aver commesso il fatto. Dei tre testimoni, solo il reporter di La7 Angelicchio ha dichiarato di aver visto “al ritorno in Italia” e “per qualche secondo” la scena, in cui “il collega Biloslavo ha spintonato la signora Giannini nel tentativo di allontanarla”. Gli altri testimoni hanno riferito di non aver assistito all’evento.

Fausto Biloslavo sarà sentito dal giudice probabilmente nella prossima udienza, fissata per il 19 settembre, insieme ai testi della difesa. A margine, il giornalista dichiara a Trieste Prima che “Non ho mai spinto Giannini, tantomeno volontariamente, non ho mai alzato le mani né le ho dato pugni o colpi. Ho prodotto un video che lo dimostra”. Aggiunge inoltre che “dal 2021 non ho avuto nessuna possibilità di essere ascoltato su questa storia. Una storia che non esiste. Quando siamo scesi a Kabul, il 25 di agosto, io filmavo e Chiara Giannini parlava con il loadmaster ed era in mezzo all’inquadratura mentre riprendevo. Io le ho urlato di spostarsi, non riuscivo a filmare e sono andato avanti filmando, è tanto se l’ho sfiorata”. Biloslavo dichiara inoltre di essere stato più volte “accusato sui social” da Giannini su “un fatto che non è mai stato provato da un processo”.

Così ha dichiarato l'avvocato Biscotti: "Il dottor Biloslavo, a fronte della disponibilità della dottoressa Giannini di chiudere la vicenda con una lettera di scuse, non ne vuole sapere. Siamo sbalorditi, quindi andiamo avanti e qualcuno si farà male". Per l'avvocato Alberta, invece, "la testimonianza della parte offesa presenta alcuni aspetti contraddittori. Il reale svolgimento dei fatti sarà ben rappresentato dalle testimonianze a difesa, soprattutto quella dell'ufficiale di carico, unico teste oculare che solo la difesa ha chiesto di sentire, e dall'esame di Biloslavo".