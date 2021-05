Trovato in una pozza di sangue, giovane gravissimo a Cattinara

Grave fatto di sangue all'interno della pasticceria Viezzoli di via Cassa di Risparmio nel primo pomeriggio di oggi 10 maggio. Sul posto, oltre alla Squadra Volante e a personale della Squadra Mobile della questura di Trieste, il 118 che ha portato un giovane a Cattinara in gravissime condizioni. Da una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un gesto estremo. Si tratta del giovane apprendista della pasticceria Viezzoli, che è stato trovato poco dopo le 14 tra il bagno e lo spogliatoio. Sul posto anche la Scientifica. Ancora ignote le cause del grave episodio, i contorni della vicenda sono ancora poco chiari. Notizia in aggiornamento.