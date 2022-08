Presunto omicidio a Umago: morta una donna e arrestato un uomo, entrambi italiani

Un presunto omicidio si è verificato questa mattina a Umago. Come riporta Glas Istre, la polizia ha ricevuto una denuncia alle 4:55 dal servizio medico di emergenza di Umago su una donna gravemente ferita in un appartamento, ma quando gli agenti di polizia sono arrivati ????alle 5:45, la donna era già morta. La polizia conduce ora un'indagine per sospetto di morte violenta. Il vice procuratore di stato della contea, Andrea Štefekov Ivandi?, è andato sul campo e ufficialmente, alle 6:45, un uomo è stato arrestato. Si tratterebbe di un cittadino italiano, come la vittima. Notizia in aggiornamento.