Presunto omicidio a Umago: morta una donna e arrestato un uomo, entrambi italiani

Un presunto omicidio si è verificato questa mattina a Umago, più precisamente nel villaggio di Zacchigni. Come riporta Glas Istre la polizia ha ricevuto una denuncia all'alba di oggi, 18 agosto 2022, dal servizio medico di emergenza di Umago su una donna gravemente ferita in un appartamento. Quando gli agenti di polizia sono arrivati, la donna, una 40enne, era già morta. E' stato arrestato un uomo, cittadino italiano, come la vittima. Si tratterebbe di un turista italiano di 30 anni che avrebbe ucciso una sua amica - e non la moglie come era emerso in un primo momento.

Come riportato da Lavoce.hr, la 40enne veniva spesso a Zacchigni, dove era solita passare le vacanza con il marito. Quest'estate è invece arrivata con il 30enne. Da quanto apprende il media di Umago Euro Star, l'abitazione è stata trovata in condiziosi disastrose: finestre rotte e arredamento distrutto. Siccome non è stata utilizzata nessun'arma, non è ancora stata accertata l'ipotesi dell'omicidio. Intanto, la Polizia indaga per sospetto di morte violenta.