Presunto omicidio a Umago: morta una donna e arrestato un uomo, entrambi italiani

Un presunto omicidio si è verificato questa mattina a Umago, più precisamente nel villaggio di Zacchigni. Come riporta Glas Istre la polizia ha ricevuto una denuncia all'alba di oggi, 18 agosto 2022, dal servizio medico di emergenza di Umago su una donna gravemente ferita in un appartamento. Quando gli agenti di polizia sono arrivati, la donna era già morta. E' stato arrestato un uomo, cittadino italiano, come la vittima. Si tratterebbe di un turista italiano di 30 anni e di sua moglie che, secondo le testimonianze, avrebbero litigato furiosamente nelle ore precedenti. Ora la polizia indaga per sospetto di morte violenta.