Neve anche sulla costa, ghiaccio sul Carso e bora forte: le previsioni per martedì 6 aprile

Come anticipato dall'allerta meteo della protezione civile, un marcato fronte freddo dal nord Europa genererà una depressione nei bassi strati sull'alto Adriatico nelle prime ore di martedì, favorendo l'afflusso di correnti fredde orientali al suolo, umide meridionali in quota. Da martedì sera prevarranno correnti più secche da nord-ovest in quota. Le previsioni di Arpa Fvg

Martedì 6 aprile

Nella notte e di prima mattina precipitazioni deboli a ovest, più consistenti e localmente temporalesche verso est; quota neve inizialmente sui 1000 m circa, in rapido calo fino a 100-200 metri specie sul Carso e sulla zona di Trieste. Possibile neve fino al livello del mare. Soffierà vento da nord sostenuto sulla zona montana, Bora sostenuta in pianura, forte sulla costa con possibili raffiche oltre i 100 km orari. Sul Carso possibile formazione di ghiaccio al suolo. In mattinata miglioramento a partire dalla Carnia, in estensione al resto della regione entro sera, con vento in attenuazione.

Mercoledì 7 aprile

Cielo in genere variabile; di pomeriggio non si esclude qualche breve precipitazione locale. Gelate notturne sui monti, in pianura e sul Carso. Nel pomeriggio soffierà a tratti vento moderato da nord-ovest in quota, da sud-ovest sulla costa.