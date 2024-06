Ancora a vuoto riunione della prima commissione, opposizione insorge

TRIESTE - "Sconcertante la mancata riunione della I commissione di oggi". E' quanto affermato dai consiglieri Stefan Čok, Valentina Repini e Laura Famulari del Pd, Giorgia Kakovic di Adesso Trieste e Richetti del M5S a seguito della mancata riunione della prima commissione che doveva svolgersi oggi, convocata dopo aver già fallito il numero legale una prima volta. "Argomenti delle mozioni erano l'amianto, le malattie rare, il silos, la nuova presidenza dell'autorità portuale. Evidentemente argomenti non rilevanti per questa maggioranza, che è forse già in vacanza? Come gruppi di opposizione ci chiediamo se sia questo il rispetto che va mostrato ai lavori del Consiglio comunale e alle tematiche citate in precedenza" hanno dichiarato i consiglieri. "Uno schiaffo ai portatori di malattie rare" ha sottolineato Richetti: "Questa mattina si sarebbe dovuto trattare mozioni da temi importanti fra cui una sul tema delle malattie rare, ma la commissione è andata deserta per l'assenza di tutti i consiglieri del centrodestra. A tale seduta era stata concordata la presenza del presidente di Azzurra, Alfredo Sidari, da anni attivo nel seguire i familiari dei portatori di patologie rare insieme ad alcuni familiari di malati, che avrebbero dovuto intervenire per spiegare le difficoltà che incontrano giornalmente. L'assenza della maggioranza è stata una grave offesa anche verso le realtà invitate" ha ribadito la capogruppo pentastellata.