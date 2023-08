Prima edizione del "Festival di Trieste - Il Faro della Musica" con Savall, Vengerov, Meneses, Hewitt

TRIESTE - Arriva in città la prima edizione del "Festival di Trieste - Il Faro della Musica”, che dal 5 al 12 settembre porterà a Trieste artisti di fama mondiale. Un evento ideato e organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e con la collaborazione della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi, che si svolgerà in diverse location tra cui il Teatro Verdi, il Museo Civico Sartorio, la Sede Rai FVG, Casa della Musica, Conservatorio Tartini Caffè San Marco e diverse case private della città, per trasformare Trieste in un unico grande palcoscenico. La rassegna è stata presentata oggi, 2 agosto, al Museo d’Arte Orientale di Trieste alla presenza dell'assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, del presidente della Società dei concerti di Trieste, Piero Lugnani e del suo direttore artistico Marco Seco, del sovrintendente del Teatro Lirico G. Verdi Giuliano Polo, del presidente del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste Daniela Dado e Gabriele Centis.

Concerti cameristici e sinfonici, eventi speciali, laboratori per le famiglie e per i più piccoli per un festival pensato per tutta la città e per coloro che desiderano conoscerla e visitarla. “Il Festival d Trieste. Il faro della musica completa l'offerta di quella che è stata un'organizzazione enciclopedica di eventi organizzati nel corso del 2023 – ha esordito l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi –. La speranza è di riuscire a ripeterli, magari anche di migliorarli, nel 2024. Il Festival d Trieste. Il faro della musica – ha continuato l'assessore Rossi – è una nuova proposta artistica, molto desiderata e sentita, a cui abbiamo lavorato per più di due anni e, la cui realizzazione, è stata resa possibile grazie al gioco di squadra”.

Un'iniziativa che si prefigge negli anni di coinvolgere altre discipline come il teatro, la danza, la letteratura, per un’offerta culturale di altissimo profilo che metta in luce, come un faro, il patrimonio umano, culturale e storico della Città di Trieste. Tra i grandi nomi che saranno presenti in città Jordi Savall insieme all'Ensemble Hesperion XXL, Maxim Vengerov, Polina Osetinskaya, Antonio Meneses, Hartmut Haenchen, Angela Hewitt, l'Orchestra della Fondazione Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Quartetto Eos e molti altri interpreti suoneranno in diverse sedi rappresentative della città. Il Festival di Trieste con i suoi appuntamenti, da oggi arricchisce l’offerta musicale della Società dei Concerti affiancandosi alla sua Stagione concertistica che quest'anno raggiungerà quota 92 edizioni. Al seguente link il programma completo: www.societadeiconcerti.it/ fest23.