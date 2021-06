Sul Carso ennesima bomba inesplosa della Grande guerra, gli artificieri la fanno brillare

Ieri mattina la Polizia di Stato la messo in sicurezza un pericoloso ordigno bellico. Durante i lavori in un terreno agricolo in località Medeazza un uomo lo ha rinvenuto e ha prontamente telefonato al Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina, che ha messo in sicurezza l’area e ha richiesto l’intervento del Nucleo Regionale Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato. Gli specialisti lo hanno rimosso con estrema cautela visto che l’ordigno, un proietto da mortaio calibro 75 mm. H..E. della prima guerra mondiale, si presentava integro e completo di spoletta. Una volta prelevato e portato altrove dagli artificieri, il proietto è stato fatto brillare.