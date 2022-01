Fvg, la prima bimba del 2022 è nata all'ospedale di Tolmezzo

La prima nata del 2022 in Friuli Venezia Giulia è una bimba venuta alla luce alle 2 e 10. all'ospedale di Tolmezzo. Lo riporta il Tgr Rai Fvg. Nello stesso ospedale, poco dopo le tre, è nato un bimbo. Due bambine sono invece nate a Podenone: una alle 2 e 22 e l'altra alle 2 e 54.

A Trieste il primo nato è venuto alla luce poco dopo le 3 all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, mentre a Monfalcone è nata una bambina alle 3:53, seguita da un maschietto alle 5:03. Il primo parto del 2022 a Pordenone è avvenuto alle 5:48 (una femmina), seguita da un maschio alle 6:10. Un altro parto è avvenuto nell'ospedale di San Daniele del Friuli alle 6:15. In totale sono dieci i bambini nati in regione nelle prime ore del 2022.