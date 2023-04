La primavera si fa attendere, restano accesi i termosifoni

In considerazione delle particolari condizioni climatiche e delle basse temperature minime previste per il periodo, il Comune di Trieste informa che, dal 15 al 21 aprile, sul territorio comunale, è stato autorizzato un ulteriore prolungamento dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento alimentati a gas naturale nei limiti delle 6,5 ore giornaliere, nel rispetto delle temperature dei singoli ambienti (19°) come previsto dall’art.1, comma 7, del Decreto ministeriale n.383.