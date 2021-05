Primo Maggio 2021, le manifestazioni nelle piazze di Trieste (FOTOGALLERY)

Nella fotogallery di Giovanni Aiello le manifestazioni della festa dei lavoratori a Trieste: quella di Cgil, Cisl e Uil in piazza Unità, dove si è svolto anche il flashmob di Cobas, Germinal e Usi - Cit, il presidio di Usb e altre associazioni in campo San Giacomo, e il "Primo maggio Tricolore" di Trieste Pro Patria in piazza Sant'Antonio