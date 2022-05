Primo maggio di scontri, 20 segnalati, in arrivo denunce

Venti appartenenti al movimento No Green Pass verranno segnalati all'autorità giudiziaria e almeno due persone rischiano di essere denunciate. È il bilancio di un Primo maggio che, tra spaccature sindacali e contestazioni, ha avuto ben poco da festeggiare. La decisa contrapposizione tra le parti si è manifestata alla partenza da San Giacomo e all'arrivo del corteo in piazza Unità, mentre la polizia si è scontrata proprio con il gruppetto di No Green Pass.

Tutti i manifestanti segnalati sono noti alla questura per aver preso parte alle manifestazioni che in autunno si erano svolte a Trieste e che avevano portato al blocco del varco IV dello scalo giuliano e, infine, allo sgombero dell'area ad opera delle forze dell'ordine.