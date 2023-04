Corteo del Primo maggio, da San Giacomo a piazza Unità, ecco il percorso

TRIESTE - Partirà alle 9 da campo San Giacomo per poi concludersi in diverse piazze della città. Il corteo del Primo maggio di quest'anno, organizzato da Cgil Cisl e Uil - con la partecipazione anche di sigle "staccate" come Usb, ma anche i collettivi Burjana e il Coordinamento No Green Pass - si concluderà in piazza Unità, in piazza Libertà e in piazza della Borsa. La prima piazza vedrà l'arrivo del corteo principale; nel secondo caso, invece, sarà l'Unione Sindacale di Base a concludere il serpentone nell'area dell'ex sala Tripcovich. Il Coordinamento No Green Pass, con una comunicazione via Telegram, ha fatto sapere che il suo corteo si concluderà invece in piazza della Borsa.

Il percorso

Il Comune di Trieste, dal canto suo, ha comunicato le modifiche alla viabilità sul percorso. Dopo la partenza da campo San Giacomo, il corteo si snoderà lungo via Caprin, via Molino a vento, piazza Garibaldi, largo Barriera vecchia, via Carducci, piazza Oberdan, via Ghega (qui si staccherà Usb che proseguirà verso piazza Libertà), via Roma, via Valdirivo, corso Cavour, riva III novembre e piazza Unità.