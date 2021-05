Primo Slalom sulla Trieste-Opicina, trionfa Alessandro Zanoni

Grande successo per la manifestazione automobilistica che ha visto la partecipazione di cinquanta autovetture. Nell'articolo le foto di Giovanni Aiello

Grande successo per la prima edizione dello Slalom Trieste. Sono state ben 50 le vetture che hanno partecipato alla manifestazione automobilistica. A vincere la competizione è stato Alessandro Zanoni. Lo ha riportato Citysport.

La prima manche è stata disputata nel corso della mattinata e ha visto la vittoria di Zanoni (1:56:31, 7:24 secondi di scarto su Roberto Marchi). Problemi tecnici invece per l'Alfa 147 di Luca Molinari che hanno causato uno spandimento di olio tra la quinta e la settima porta. L'incidente ha comportato la sospensione temporanea delle partenze per mettere in sicurezza il tracciato.

Nella seconda frazione ha primeggiato Paolo Venturi - terzo nella mano precedente - con un tempo di 1:56:29 (2.79 secondi meno di Alberto Agosti). La terza e ultima manche è andata ancora a Zanoni, che con il miglior tempo assoluto (1:54:18) ha staccato di 3.41 secondi proprio Venturi, secondo assoluto davanti ad Agosti.