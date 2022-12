Il Primorski Dnevnik si rinnova, presentata la nuova grafica

TRST - "C'è ancora il gabbiano sul mare tra i nostri simboli, voliamo alto. È questo il modo in cui cerchiamo di fare il giornale". Il Primorski Dnevnik, storico quotidiano in lingua slovena di Trieste cambia veste e inaugura la stagione di una grafica rinnovata. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta presso il Circolo della stampa di corso Italia, nel capoluogo regionale. All'evento è intervenuto anche il presidente del consiglio di amministrazione, nonché ex direttore, Aleksander Koren.

"Non è stato facile ma è stato emozionante - ha esordito Devetak -, l'abito precedente ci stava un po' stretto". Secondo il direttore del Primorski (erede dell'Edinost e del Partizanski Dnevnik, stampato clandestinamente durante la seconda guerra mondiale), questa operazione porta con sé numerosi vantaggi. "La qualità e l'efficacia dell'informazione, oltre alla possibilità di dedicare nuove energie sul web e di poter stampare pagine in più". Il rinnovamento della grafica cartacea, ha fatto sapere Devetak, "è il primo passo verso un cambiamento che coinvolgerà, nel futuro, anche l'edizione digitale".