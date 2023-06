Bambino di due anni salvato dall'annegamento a Grado

GRADO - Stava per annegare ma è stato soccorso dagli operatori del 118: è successo a un bambino di due anni sulla spiaggia di Grado nella tarda mattinata di oggi 1° giugno 2023. Il bambino è finito sott'acqua ma una persona che si trovava in quel momento vicino al piccolo ha chiamato il Numero unico di emergenza. Intervenuti i sanitari del 118, inviati sul posto dalla centrale operativa Sores. Il bambino è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo, cosciente, stabile, all'ospedale di Monfalcone per una prima valutazione.