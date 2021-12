Principio di incendio in un appartamento in via Ricci: 74enne a Cattinara

Alle ore 17.20 di oggi 5 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con due partenze e un'autoscala in Via Ricci 9, per un principio d'incendio in un locale cucina di un appartamento situato al secondo piano.

L’incendio è stato subito circoscritto, tuttavia i fumi hanno parzialmente invaso gli appartamenti ai piani superiori e si è reso necessaria la verifica di un'eventuale presenza di monossido di carbonio.



L'inquilino dell'appartamento interessato, un 74enne, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per accertamenti dal personale sanitario mentre l'appartamento è stato reso inagibile.Sul posto anche la Polizia Locale