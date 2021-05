Principio d’incendio in un'autorimessa in via Giulia: intervengono i Vigili del Fuoco (VIDEO)

Verso le 23 di ieri 6 maggio i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti presso il centro Commerciale ”Il Giulia” per un principio di incendio di alcuni cartoni all’interno di un'autorimessa, non di pertinenza del Giulia ma situata in prossimità, diffondendo i fumi all’interno del centro commerciale. L’incendio è stato subito circoscritto, tuttavia i fumi hanno fatto scattare l’impianto antincendio del centro commerciale. Le cause sono in corso di accertamento.

la Direzione de Il Giulia specifica che l’autorimessa al piano interrato non è il parcheggio del Centro commerciale, essendo situata nel contiguo edificio ex-Telecom. Il fumo prodotto dai cartoni incendiati, che è stato percepito anche all’interno di uno dei locali del centro commerciale, ha fatto scattare l'allarme e il sorvegliante di turno, attivo 24 ore al giorno, si è attivato immediatamente per allertare i Vigili del Fuoco che hanno così potuto intervenire con efficacia. Nessun danno o problema è stato rilevato a Il Giulia, che è regolarmente aperto.