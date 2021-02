Principio d'incendio in un magazzino del Porto vecchio, intervento dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi 9 febbraio si è sviluppato un principio d'incendio all'interno di un magazzino abbandonato del porto vecchio. Sul posto, oltre a personale della Guardia Costiera, è giunta l'autopompa dei Vigili del fuoco che ha prontamente spento le fiamme. Al momento non sono note le cause dell'incendio. L'edificio è lo stesso segnalato da tempo al Comune di Trieste per la presenza di un senzatetto. Il principio d'incendio ha interessato un cumulo si rifiuti. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area.

