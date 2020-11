Principio d’incendio in via Canova: fuoco nella canna fumaria

Nella tarda mattinata di oggi, 21 novembre, i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per la presenza di fumo su un tetto di un condominio di via Canova. Giunti sul posto, la prima squadra della Centrale, l' autoscala e l' autobotte sono stati impegnati con un principio di incendio della canna fumaria di un appartamento dello stesso. Il personale operativo ha provveduto al raffreddamento del camino e alla messa in sicurezza della stabile.

