Principio d’incendio in viale D’Annunzio: traffico in tilt

Una canna fumaria prende fuoco in viale D'Annunzio e l'intervento dei Vigili del Fuoco rende necessario interrompere la circolazione in direzione Largo Barriera. L'intervento, ancora in corso, è iniziato intorno alle 16.30. Sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato il tratto esterno della canna e che non ci siano state conseguenze per gli inquilini dell'intero palazzo.