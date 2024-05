Contro la privatizzazione di Poste Italiane, sindacati ricevuti in prefettura

TRIESTE - Sindacati sul piede di guerra relativamente alla questione della ulteriore privatizzazione di Poste Italiane. Le segreterie regionali di Slp Cisl, Slc Cgil, Uil Poste e Failp Cisal questa mattina, davanti alla sede della Prefettura di Trieste, hanno manifestato la netta contrarietà rispetto all’ipotesi di cessione di ulteriori quote. Un presidio numeroso e soprattutto rumoroso quello organizzato dai sindacati. Verso le 11 i referenti delle quattro sigle sono saliti in prefettura dove li ha accolti la vice prefetto Emanuela Milan, la quale ha raccolto le richieste portate dai quattro referenti. Dopo il colloquio con la vicaria del prefetto, abbiamo intervettato i quattro referenti regionali delle sigle sindacali: Riccardo Uccheddu, segretario generale di Slc Cgil ha riferito che "la vice prefetto ci ha confermato che le nostre istanze verranno trsamesse al governo. Abbiamo lasciato una lettera per il commissario di governo con la quale abbiamo posto in luce soprattutto il fatto che quest'azienda corre il rischio di non erogare più quei servizi essenziali per la popolazione, soprattutto per le fasce più deboli, e che invece oggi eroga e di cui si fa carico, dal pagamento delle pensioni alla corrispondenza universale, che quindi permettono di tenere collegato tutto il Paese anche negli ambiti più remoti. Noi spesso siamo l'ultimo presidio dello stato". Gianfranco Parziale, di Slp Cisl, ha confermato la volontà che "sull'azienda continui il controllo pubblico, e che si prosegua nella costruzionei di un'azienda sempre più solida che dia opportunità e che garantisca lavoro e futuro. Non ci fermeramo e continueremo nella nostra mobilitazione". Ugo Spadaro, segretario regionale della Uil Poste, ha riferito di aver "espresso le nostre perplessità sulla cessione di un'ulteriore quota di capitale sociale, pari al 29,26 per cento, e che oggi fa capo al ministero dell'economia e finanza. Un'ulteriore cessione di quote andrebbe a ridurre drasticamente il controllo pubblico fino a rendere Poste Italiane una vera e propria azienda privata. Il che comporterebbe la perdita della mission di questa azienda che svolge un servizio essenziale, che unisce le persone, andando a svilire il suo ruolo. Il rischio è la scomparsa o l'arretramento di uffici posti in luoghi remoti e la contrazione del personale impiegato, attraverso piani di esodo incentivato". Infine Gaetano Vitale, di Failp Cisal, ha posto l'attenzione sulla questione spinosa dei dati sensibili in possesso di Poste Italiane: "Abbiamo fatto notare una cosa molto pericolosoa e grave relativamente ai dati personali di ogni cliente di Poste Italiane. Parliamo di dati sensibili, di dati economici, finora controllati e garantiti da personale di Poste Italiane. Un domani potrebbero finire nelle mani di non sappiamo chi e magari circolare. Una situazione molto pericolosa".