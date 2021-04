"Problemi di connessione internet in tutto il Carso" arriva la mozione a favore della fibra ottica

Scarsa connessione alla rete nel Carso Triestino: questa la segnalazione del gruppo del Partito Democratico alla seconda Circoscrizione Altopiano Est. I consiglieri riportano in una nota che "i residenti hanno registrato notevoli disagi nello svolgimento delle attività formative e di smart working a causa della mancanza della banda larga su gran parte del territorio poiché solo la zona di Opicina ha usufruito finora della posa della fibra ottica. Molte famiglie degli altri borghi carsici lamentano la scadente qualità della rete informatica disponibile e chiedono misure specifiche per elevare la qualità della loro connessione ad internet".

Sarà infatti discussa in data odierna (martedì 13 aprile) una mozione firmata dalla capogruppo Lara Dipace per impegnare il Comune di Trieste ad estendere la fibra ottica per ad alta velocità in tutti i borghi carsici che ne sono sprovvisti, attivandosi per ottenere i finanziamenti necessari.

L'importanza della digitalizzazione

Al di là dell'emergenza sanitaria, spiegano i consiglieri Dem, "La digitalizzazione è una sfida per tutti i territori, ma per le aree rurali è la chiave della inclusione nei processi di sviluppo: questa modernizzazione sostenibile è dunque irrinunciabile per la crescita e la qualità della vita e del lavoro di tutto l’Altopiano triestino". Nella nota si specifica anche che "è nota la disponibilità per le amministrazioni regionali come per quelle comunali di fondi nazionali e comunitari espressamente finalizzati alla digitalizzazione dei territori rurali a basso rendimento di mercato".