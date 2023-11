Trentenne morto dissanguato: la procura apre un fascicolo

TRIESTE - La Procura apre un fascicolo sulla morte di Diego Sollazzi, il 30enne morto dissanguato dopo aver sfondato con un calcio la porta a vetri della sua abitazione. Come riporta Il Piccolo, la questura ha inviato un’informativa alla procura e la pratica sarà seguita dal pubblico ministero Cristina Bacer. I fatti risalgono alla notte tra domenica 26 e lunedì 27 novembre, nell'appartamento in cui Diego abitava insieme alla compagna, in scala Santa 1. Stando a quanto si apprende, pare che i due stessero litigando, ma i dettagli del contesto non sono noti e la procura indagherà in merito. Si tratta comunque di un atto formale perché la dinamica non lascia spazio a molte interpretazioni e non ci sono elementi che fanno pensare al coinvolgimento di terzi e non sarà necessaria l'autopsia.